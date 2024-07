Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Altenkirchen (ots)

Am Dienstag, 09.07.2024, gegen 16.00 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen, Hochstraße, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 68-jähriger Pkw-Fahrer die Hochstraße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung Hochstraße/Karlstraße bog er nach links, in die Karlstraße, ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Pkw, der in diesem Moment, in gleicher Fahrtrichtung, links an dem abbiegenden Fahrzeug vorbeifuhr. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 68-Jährige leicht verletzt. Die 25-jährige Fahrerin des zweiten beteiligten Fahrzeuges blieb unverletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

