Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Rheinbrohl (ots)

In der Nacht zum Montag wurde in der Hauptstraße ein geparkter Pkw Skoda Fabia von einem vorbeifahrenden unbekannten Fahrzeug beschädigt. Die Polizei hat ERmittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

