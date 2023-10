POL-PDNR: Raubüberfall auf Frisörgeschäft

Weyerbusch (ots) - Am Abend des 12.10.2023 fiel Beamten der Polizeiinspektion Altenkirchen ein Fahrradfahrer auf der B 8 in der Ortslage Weyerbusch auf, welcher in der Dunkelheit nicht über ein Rücklicht an seinem Fahrrad verfügte. Bei einer anschließenden Kontrolle schmiss der Fahrradfahrer ein Tütchen weg, es stellte sich heraus, dass sich in diesem Tütchen Betäubungsmittel in Form von Heroin befand. Bei einer ...

mehr