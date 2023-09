POL-PDNR: Fahrt auf einem unversicherten Elektroroller

Rheinbreitbach (ots) - Am Mi., 27.09.23 teilte der Geschäftsführer eines Einkaufsmarktes in Rheinbreitbach telefonisch einen Betrug mit, der sich bereits einen Tag zuvor ereignet hat. Demnach begab sich ein Mann widerrechtlich in die Lagerräume des Einkaufsmarktes und entwendete dort 4 Akkuschrauber. Dies blieb zunächst unbemerkt. An der Kasse gab er dann vor, die Akkuschrauber dort gekauft zu haben und erhielt ...

mehr