Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 02.09.2023

Betzdorf (ots)

Betzdorf

Verkehrsunfallflucht am 01.09.2023, 10.50 h, in Betzdorf, Wilhelmstraße Eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin parkte auf dem Netto-Markt-Parkplatz neben dem Pkw einer 26-jährigen ein und touchierte dabei die hintere Stoßstange. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, stieg die Verursacherin aus und verließ die Unfallstelle. Glücklicherweise wurde der Vorgang von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet, so dass die Ermittlungen aufgenommen werden konnte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 2.500.-EUR.

Emmerzhausen

Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol am 01.09.2023, 11.30 h, in Emmerzhausen, L 280 Die Polizei Betzdorf wurde auf einen Pkw aufmerksam gemacht, dessen Fahrer durch unsichere Fahrweise auffiel. Bei einer Kontrolle wurde schnell Alkoholeinfluss bei dem 45-jährigen Fahrer festgestellt. Das Fahrzeug war in einem nicht mehr fahrbereiten Zustand - die Ermittlungen zu einer möglichen Unfallstelle dauern an. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Betzdorf

Verkehrsunfall mit Sachschaden am 01.09.2023, 17.45 h, in Betzdorf, Friedrichstraße Eine 82-jährige Pkw-Fahrerin wollte von einer Parkbucht vor der Kreissparkasse kommend auf die B 62 - Friedrichstraße - auffahren und missachtete dabei die Vorfahrt eines 49-jährigen Pkw-Fahrers, der die Friedrichstraße Richtung Alsdorf befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Sachschaden von rund 7.000.-EUR entstand.

Hövels

Verkehrsunfall mit Sachschaden am 01.09.20223, 19.30 h, in Hövels, B 62 Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die B 62 von Wallmenroth kommend in Richtung Wissen und kam aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit der dortigen Schutzplanke, der Pkw drehte sich anschließend um 180 Grad und kam dann in der Schutzplanke des Gegenverkehrs zum Stehen. Es entstand Sachschaden von insgesamt 5.000.-EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell