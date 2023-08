Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in leerstehendes Imbiss-Gebäude

Kirchen (Sieg) (ots)

Zwischen dem 17.08. und 24.08.2023 brachen unbekannte Täter in das leerstehende Gebäude eine vorherigen Grillimbisses in der Bahnhofstraße in Kirchen (Sieg) ein. Die Täter warfen Fensterscheiben ein, beschädigten Inventar und entwendeten Kupferleitungen vor Ort befindlicher Wasseranschlüsse. Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

