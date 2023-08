Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Dierdorf (ots)

Am Donnerstag, 10.08.2023 gegen 12:27 Uhr ereignete sich in der Neuwieder Straße in Dierdorf im Kreisverkehr am Aqua-Fit ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der 46jährige Pkw-Fahrer fuhr hinter dem Radfahrer im benannten Kreisverkehr und beabsichtigte diesen in Richtung Neuwied zu verlassen. Vermutlich wurde er beim Verlassen des Kreisverkehrs durch die Sonne geblendet und übersah in der Folge den Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß wodurch der Radfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog.

Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.

