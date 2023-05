Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung 20.05.2023 - 21.05.2023, 09:00 Uhr

Polizeiinspektion Betzdorf (ots)

VGV Kirchen (Sieg)

Am Samstag, den 20.05.2023, wurde der Polizei Betzdorf in den Morgenstunden eine Verkehrsunfallflucht auf einem Wirtschaftsweg in der Hammerhöhe in Friesenhagen gemeldet. Mutmaßlich wurden durch ein Traktorgespann zwei Telefonmasten und das darüber gezogene Kabel beschädigt.

Am Sonntagmorgen, um 04:28 Uhr, wurde die Polizei Betzdorf durch eine Anwohnerin in der Heinrich-Kraemer-Straße in Kirchen (Sieg) über eine Verkehrsunfallflucht informiert. Ein bislang unbekannter Täter fuhr gegen eine Mauer und beschädigte diese schwer. Am Unfallfahrzeug selbst muss ebenfalls hoher Sachschaden entstanden sein. Anschließend entfernte sich der PKW in unbekannte Richtung. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten im umliegenden Bereich diverse Fahrzeugteile aufgefunden werden. Aufgrund dessen wird als Tatfahrzeug ein schwarzer/anthrazitfarbener Kleinwagen vermutet. Sollten Sie ein unfallbeschädigtes Fahrzeug feststellen, oder anderweitige Hinweise zur Tat haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Betzdorf.

VGV Betzdorf-Gebhardshain

Die Polizei Betzdorf wurde am Samstag, den 20.05.2023, gegen Mittag durch mehrere Verkehrsteilnehmer über einen umgestürzten Baum auf der L288 in Höhe der Abfahrt Nauroth informiert. Die Gefahrenstelle konnte durch starke Kräfte der PI Betzdorf sowie einen pensionierten Beamten entfernt werden. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.

Am Samstag, den 20.05.2023, wurde der Polizei Betzdorf um 14:58 Uhr über die Rettungsleitstelle Montabaur ein Waldbrand in der Gemarkung Schutzbach gemeldet. Ca. 800 m² Waldfläche waren betroffen. Die Löscharbeiten durch starke Kräfte der umliegenden Feuerwehren erstreckten sich über mehrere Stunden. Es ist von einer gezielten Brandstiftung auszugehen. Hinweise zur Tat richten Sie bitte an die Polizei Betzdorf.

Im Zeitraum 19.05.2023, 14:00 Uhr, - 20.05.2023, 16:00 Uhr, wurde der Zaun am Solarpark in Nauroth durch unbekannte Täter an mehreren Stellen aufgeschnitten. Ob das Gelände auch betreten wurde, steht noch nicht fest. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Betzdorf.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell