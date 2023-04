POL-PDNR: Diebstahl von amtlichen Kennzeichen NR-UR555

Meinborn (ots) - Am 10.04.2023 kam es gegen 02:30 Uhr zu einer Körperverletzung auf der Osterfeier in Meinborn. Der 30-jährige Geschädigte wollte verbale Streitigkeiten zweier Gäste schlichten. Der 22-jährige Beschuldigte schlug ihm daraufhin mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte wurde in ein Neuwieder Krankenhaus verbracht. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. ...

mehr