Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Aufmerksamer DHL-Bote als Privatermittler

Linz am Rhein (ots)

Am Samstagmittag lieferte ein DHL-Paketbote ein Paket aus, dass er aufgrund Abwesenheit der Kundin an der Wohnanschrift abstellte. Als er wenig später an der Adresse erneut vorbeifuhr, bemerkte er das Fehlen des Pakets. Da der Bote stets zuverlässig seine Pakete zustellte, begann er sofort mit eigenständigen Ermittlungen und konnte zeitnah einen Tatverdacht gegen eine amtsbekannte männliche Person richten. Daher entschied er sich kurzerhand an die ihm zugetragene Wohnanschrift zu fahren. Dort konnte er den Paketdieb jedoch nicht antreffen. Kurzerhand entschloss er sich die ihm einzig logisch erscheinenden Anlaufadressen zum temporären, wärmenden Verweilen aufzusuchen und konnte in einer örtlichen Einkaufspassage den alkoholisierten Täter feststellen. Um eine mögliche Eskalation zu vermeiden, kontaktierte er die Polizei Linz, die den Mann unverzüglich kontrollierte. Der Beschuldigte hatte sich dem Stehlgut bereits entledigt, es jedoch nur wenige Meter weiter einem angrenzenden Mülleimer entsorgt.

Ein Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten wurde eingeleitet, der Paketinhalt an die Geschädigte ausgehändigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell