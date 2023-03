Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfälle und Verkehrsbehinderungen aufgrund der Schneeglätte

Wissen (ots)

Die durch den Schneefall am Mittwochmorgen, 08.03.2023, entstandene Glätte war Ursache mehrerer Verkehrsunfälle in und um Wissen. Um 05:50 Uhr ereignete sich der erste. Auf der L 267 fuhr ein Pkw-Fahrer von Forst in Richtung Wäldchen. In der kurvigen Gefällstrecke rutschte er auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen das Räumschild eines entgegenkommen Schneeräumfahrzeuges der Straßenmeisterei von Eitorf. An dem Pkw entstand dabei Sachschaden. Um 06:30 Uhr rutschte die Fahrerin eines Pkw Skoda Octavia zwischen Birken-Honigsessen und Wissen in die Leitplanken. Ihr Pkw wurde dabei erheblich beschädigt. In Wissen kollidierten in der Schulstraße zwei Pkw. Zeitgleich um 10:15 Uhr wurde in der Hachenburger Straße ein Verkehrsschild gerammt. In allen Fällen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Außerdem stürzten noch mehrere Bäume um, bei Forst-Holpe, sowie in Wissen in der Nistertalstraße und dem anschließenden Mühlental. Zu deren Beseitigung befanden sich die Straßenmeistereien von Altenkirchen und Betzdorf im Einsatz.

