Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schlägerei in Gaststätte

Rheinbrohl (ots)

In der Nacht zum 04.12.2022 kam es in einer Rheinbrohler Gaststätte im Verlauf einer Geburtstagsfeier zu einer Schlägerei unter mehreren Gästen. Hierbei schlug ein 50-Jähriger seinen Widersacher mit der Faust ins Gesicht; da er zu diesem Zeitpunkt bereits schon merklich unter Alkoholeinfluss stand, verletzte er beim Ausholen zum Schlag versehentlich noch eine weitere, eigentlich unbeteiligte Zeugin. Als es daraufhin zur Rangelei unter den Besuchern kam, wurde die Polizei Linz hinzugerufen. Die zwei Streitparteien sind durch ihr Verhalten also nicht nur jeweils selbst verletzt worden, sondern hatten damit auch noch das vorzeitige Ende der Feier zu verantworten. Die Gastgeberin bedankte sich bei den vor Ort befindlichen Polizeibeamten dafür mit zahlreichen Beleidigungen.

