POL-PDNR: Fahrt mit einem nicht versicherten E-Scooter

Birnbach (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, 26.07.2022, 12.00 Uhr, bis Donnerstag, 28.07.2022, 09.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in die evangelische Kirche in Birnbach, Kirchstraße, ein und entwendeten Bargeld aus dem Opferstock. Am Tatort wurde ein verbogener Besenstiel der Marke Wolf zurückgelassen. Hinweise zu den Tätern oder dem zurückgelassenen Besenstiel sind an die PI Altenkirchen zu richten. ...

