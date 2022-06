POL-PDNR: Mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Radfahrer

Betzdorf (ots) - In der Nacht zum 19.06.2022 versuchten bisher unbekannte Täter einen Shisha-Automaten in der Betzdorfer Innenstadt, Bereich Bahnhofstraße, aufzubrechen. Der oder die Täter wollten dazu die Sichtscheibe des Automaten zertrümmern; dies misslang. Die Tat blieb damit im Versuchsstadium. Hinweise zu dem/den Tätern an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz ...

