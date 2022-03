POL-PDNR: Betzdorf - Sachbeschädigung an Pkw

Kausen (ots) - Am 31.03.2022, gegen 03:30 befuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer die L 287 aus Elkenroth kommend in Richtung Kausen. Im Verlauf der Strecke wollte der Fahrer sein Fahrzeug rückwärts auf der Fahrbahn wenden. Bei diesem Wendemanöver rutschte der Pkw in den Straßengraben. Am Pkw entstand leichter Sachschaden; der Fahrer blieb unverletzt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Polizeiinspektion ...

