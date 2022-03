Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Randalierende Person in Gaststätte

Linz am Rhein (ots)

Am Mittwochabend erschien ein 36-jähriger Mann aus Linz in einer Linzer Gaststätte in der Altstadt und begehrte Einlass. Da der Mann jedoch in der Gaststätte Hausverbot hatte, wurde er von einer Mitarbeiterin daraufhin gewiesen, sie stellte sich im Eingang ihm entgegen. Daraufhin schlug der stark alkoholisierte Mann der Frau auf die Lippe und wollte sich an ihr vorbei zwängen. Ein herbei eilender Gast wurde dann im Anschluss ebenfalls Opfer des Randalierers, dieser trat dem 54-jährigen Helfer in die Genitalien. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er nach.

