POL-PDNR: Trickdiebstahl

Rheinbrohl (ots)

Am Mittwochmittag befand sich die 64-jährige Geschädigte aus Hammerstein im Lidl-Markt in Rheinbrohl. An einer Kühltheke wurde sie von einer Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Nach dem Gespräch begab sich die Geschädigte zur Kasse, bezahlte die Ware mit ihrer EC-Karte, die sie nicht in der Geldbörse aufbewahrte. Zu Hause angekommen bemerkte sie, dass die Geldbörse nicht mehr vorhanden war. Beim Betreten des Einkaufsmarktes sei diese noch in ihrer Handtasche gewesen. Wie die Geschädigte angab, sei die Frau auffallend klein gewesen und vermutlich Osteuropäerin. Während ihrem Gespräch mit der Frau konnte die Geschädigte einen großen hageren Mann wahrnehmen, der aus Richtung Einkaufswagen kommend eilig in Richtung Ausgang gegangen sei. Dieser habe der kleinen Frau etwas zugerufen, worauf diese ebenfalls fast fluchtartig in Richtung Ausgang ging. Den Grund des Verhaltens stelle die Geschädigte dann zu Hause fest. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

