Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Bahnhofstr. / Wiesenstr. (ots)

Am Mi., 17.11.2021, gegen 08:10 Uhr, befuhr eine 19-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Opel Corsa die Bahnhofstr.(B 62) aus Richtung Nisterbrück kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Ein 35-jähriger Fahrzeugführer stand mit seinem Pkw Ford Fiesta an der Einmündung Wiesenstr./Bahnhofstr. und beabsichtigte nach links auf diese abzubiegen. Dabei übersah er den Pkw der 19-Jährigen und fuhr unter Verletzung der Vorfahrt in den Einmündungsbereich ein. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei ca. 8000,-EUR Sachschaden entstand.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell