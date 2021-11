Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in Geschäft

Rheinbreitbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 11.11. auf Freitag, den 12.11.2021 kam es zu einem Einbruchsversuch in Rheinbreitbach. Bislang unbekannte Täter versuchten die Türen zu einem Geschäft in der Straße "Im unteren Maarfeld" aufzuhebeln. Die angegangenen Sicherheitstüren hielten dem Einbruchsversuch jedoch stand und die Täter gelangten nicht in das Objekt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Linz entgegen.

