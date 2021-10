Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Sachbeschädigung durch Graffiti

Kirchen (ots)

Am 20.10.2021, gegen 22:00 Uhr zeigte der Inhaber eines Baumarktes in Kirchen eine Sachbeschädigung an dem Markt an. Ein bisher unbekannter Täter hatte den Einkaufwagenunterstand mit schwarzer Farbe besprüht und dadurch Sachschaden verursacht. Hinweise an die Polizeiinspektion Betzdorf.

