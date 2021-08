Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Zweiradfahrer

Herdorf (ots)

Am 05.08.2021, gegen 08:30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Mofa Peugeot, die Landesstraße 285 von Daaden kommend in Richtung Herdorf. Im Bereich einer Rechtskurve stürzte der junge Fahrer auf der regennassen Fahrbahn. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Zweirad entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell