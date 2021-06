Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an einem geparkten PKW in der Kölner Straße

Altenkirchen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 09.06.2021, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 10.06.2021, 02:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter einen geparkten PKW der Marke OPEL durch schwarze Schmierereien auf der Beifahrerseite. Das Fahrzeug war in dem genannten Tatzeitraum in der Kölner Straße in Altenkirchen abgestellt

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizeiinspektion Altenkirchen, unter der Tel. 02681/9460 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell