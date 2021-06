Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss - Ein Polizeibeamter leicht verletzt

Linz (ots)

In der Nacht zum Donnerstag kontrollierten zwei Beamte der Linzer Polizeiinspektion einen Pkw auf der B 42 in Linz. Im Rahmen der Kontrolle stellten sie Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum bei dem 37-jährigen Fahrer aus Linz fest. Als sie dem Mann eröffneten, dass er zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeidienststelle mitgenommen werde, sprang er aus dem Pkw und flüchtete. Im Rahmen der Nacheile konnte der Mann in einem Hinterhof gestellt werden. Bei der Fixierung zogen sich der Beschuldigte und ein Polizeibeamter leichte Verletzungen zu. Zu einer Widerstandshandlung von Seiten des Beschuldigten kam es nicht.

