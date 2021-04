Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Corona-Kontrollen und Kontrollen hinsichtlich der Ausgangssperre im Dienstgebiet Linz am Rhein

Linz am Rhein (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, führte die Polizei Linz am Rhein Fahrzeug und Personenkontrollen hinsichtlich der Ausgangssperre im Kreis Neuwied durch. Insgesamt wurden 14 Verstöße festgestellt, welche an die zuständige Behörde in Neuwied weitergeleitet wurden.

In Vettelschoß wurde eine Gartenparty mit Personen unterschiedlicher Haushalte festgestellt, nachdem sich über lautstarke Teilnehmer der Party beschwert wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell