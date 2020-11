Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tatklärung nach Einbruchdiebstahl in die Realschule Plus in Asbach

AsbachAsbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich 2 Täter durch Einwerfen einer doppeltverglasten Fensterscheibe Zugang zum Gebäudeinneren der Realschule Plus in Asbach. Im Verwaltungsbereich wurden mehrere Türen, die durch ein Transpondersystem gesichert sind, angegangen und versucht durch Treten und Hebeln zu öffnen. An einer Tür ist das Transpondersystem erheblich beschädigt worden. Die Täter entwendeten ein elektronisches Messgerät und entfernten sich durch eine Nottür aus dem Tatobjekt. Bei der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme konnten aufgrund gesicherter Spuren und Zeugenhinweisen die beiden Tatverdächtigen ermittelt werden. Ein 22 jähriger Tatverdächtiger wurde in Asbach angetroffen und kontrolliert. Er gestand die Tat ein. Das mitgeführte Diebesgut händigte er den Polizeibeamten aus. Nach einem richterlichen Beschluss durchsuchten die Polizeibeamten im Anschluss die Wohnung eines 24 - jährigen Tatverdächtigen. Hierbei stellte die Polizei Beweismittel sicher. Eine Tatbeteiligung wurde durch den Beschuldigten abgestritten.

