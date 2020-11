Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

StraßenhausStraßenhaus (ots)

Der 38-jährige Fahrer eines PKW VW befuhr am 13.11.2020 gegen 21:05 Uhr die B 256 in Richtung Neuwied. Am Ortsausgang Straßenhaus kam es zum Zusammenstoß mit einer Verkehrsinsel. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholweinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt. Am PKW entstand Sachschaden, er war nicht mehr fahrbereit.

