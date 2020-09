Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Verkehrsunfall in der Rainstraße

Betzdorf (ots)

Am 18.09.2020, gegen 16:10 Uhr befuhr eine 29-jährige Fahrzeugführerin die Rainstraße im Innenstadtbereich von Betzdorf, um an der Einmündung Tiergartenstraße nach links abzubiegen. Hier musste sie allerdings verkehrsbedingt anhalten, um Fahrzeuge des Gegenverkehrs passieren zu lassen. Eine junge, 20-jährige Pkw-Fahrerin erkannte das Anhalten zu spät und fuhr auf den wartenden Pkw der 29-Jährigen auf. Es entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden von insgesamt ca. 12.000EUR.

