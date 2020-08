Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Kirchen (ots)

Am Dienstag, den 25.08.2020, wurde in der Mittelstraße in Kirchen, in den Morgenstunden, ein dort am rechten Fahrbahnrand abgestellter Pkw durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer, vermutlich beim Vorbeifahren, am linken Kotflügel beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR zu kümmern. Hinweise an die Polizei Betzdorf, Tel.: 02741-9260

