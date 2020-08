Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Presseerstmeldung ***Dachstuhlbrand eines Mehrparteienhauses***

Neuwied (ots)

Gegen 12:01 Uhr wurde hiesiger Dienststelle über die Rettungsleitstelle Montabaur zunächst ein Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus im Stadtteil Neuwied-Rodenbach mitgeteilt. Beim Eintreffen der Rettungs- und Einsatzkräfte befanden sich keine Bewohner mehr im Gebäude, so dass zum derzeitigen Stand der Ermittlungen keine Personenschäden zu verzeichnen sind. Die Löscharbeiten des derzeit brennenden Dachstuhls dauern an.

Bei weiteren Erkenntnissen wird zeitnah nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell