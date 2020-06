Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand einer Hecke

Puderbach (ots)

Am Freitagmorgen kam es in Puderbach zum Brand einer Hecke. Beim Entfernen von Unkraut mit einem Bunsenbrenner geriet die Hecke aufgrund der andauernden Hitze und der momentanen Trockenheit in Brand. Hierbei wurden ein Stück Zaun und die Hecke beschädigt, Gebäudeschaden entstand nicht. Die Feuerwehr Puderbach konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und vollständig löschen.

