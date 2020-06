Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Im Zeitraum von Samstag, 20.06.2020, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 21.06.2020, 07:00 Uhr, kam es "In der Kant" in Buchholz (WW) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein(e) bisher unbekannte(r) Verkehrsteilnehmer(in) beschädigte mit einem PKW einen Weidezaun und einen Pflanzenkübel. Anschließend entfernte sich der / die Fahrzeugführer(in) von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile gefunden. Die Ermittlungen ergaben einen Hinweis auf einen älteren PKW Ford. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

