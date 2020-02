Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nötigung im Straßenverkehr, Beleidigung von Polizeibeamten, Widerstand, tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Leubsdorf (ots)

Ein 79-jähriger Pkw-Fahrer aus Leubsdorf wurde zunächst von einem Verkehrsteilnehmer angezeigt, der sich durch diesen auf der B 42 genötigt fühlte. Bei den anschließenden Ermittlungen an der Halteranschrift des Beschuldigten eskalierte die Situation zunehmend. Nach Sachverhaltsaufnahme und dem Verdacht, dass der 79-jährige Mann den Pkw unter Alkoholeinfluss geführt hatte, verlor dieser zunehmend die Kontenance. Als ihm eröffnet wurde, dass eine Blutprobe entnommen, und der Führerschein sicher gestellt werde, rastete der Mann aus. Er sperrte sich gegen die Mitnahme, schlug und trat nach den Polizeibeamten und beleidigte sie. Nachdem er in den Innenraum des Streifenwagens verbracht war, verpasste er einem Polizisten einen Schlag auf das Nasenbein und biss ihm in die Hand.

