Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

57537 Wissen, Im Kreuztal / Weststr. (ots)

Am Di., 04.02.2020, gegen 12:12 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW Passat die Straße Im Kreuztal aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Koblenzer Str. An der Einmündung Im Kreuztal/Weststraße missachtete er die Vorfahrt des von rechts einbiegenden Pkw KIA Sorento eines 67-jährigen Fahrzeugführers. Im Einmündungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge. Die 59-jährige Beifahrerin im Pkw KIA erlitt beim Zusammenstoß Prellungen im Brustbereich und wurde mit dem RTW ins Krankenhaus zur ärztlichen Untersuchung verbracht. An beiden Pkw entstand teils erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 15000,-EUR.

