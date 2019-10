Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung am 12.10.19 auf der B42 zwischen Rheinbrohl und Leutesdorf

Rheinbrohl - Leutesdorf (ots)

Am Samstag den 12.10.2019 kam es gegen 16:55 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung auf der B 42 zwischen Rheinbrohl und Leutesdorf. Ein schwarzer VW Golf mit Krefelder Kennzeichen soll in diesem Bereich in riskanter Weise in Fahrtrichtung Neuwied zwei PKW überholt haben. Bei diesem Fahrmanöver wurde laut Zeugenangaben ein entgegenkommender LKW, der somit in Fahrtrichtung Linz fuhr, gefährdet und musste stark abbremsen.

Die Polizei Neuwied sucht nun Zeugen für den Vorfall sowie den geschädigten LKW-Fahrer. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631-878-0.

Polizeiinspektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pi.neuwied



