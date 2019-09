Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Linz für das Wochenende vom 20.-22.09.2019 (Ladendiebstahl, Sachbeschädigung, Diebstahl einer Geldbörse)

Linz am Rhein (ots)

53557 Bad Hönningen, Im Mannenberg Ladendiebstahl Am Samstagnachmittag kam es im Rewe Einkaufsmarkt zu einem Ladendiebstahl. Durch den polizeibekannten Beschuldigten wurden div. Lebensmittel wie Butter, Joghurt und Chips entwendet. Gegen den 39jährigen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ein Hausverbot für den Markt erteilt.

53560 Vettelschoß Sachbeschädigung Am Samstagabend kam es nach Beziehungsstreitigkeiten zu einer Sachbeschädigung in der Wohnung der Geschädigten. Durch den EX-Freund wurden div. Gegenstände herumgeworfen und zerstört. Gegen den 24jährigen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

53545 Linz am Rhein, Am Sändchen Diebstahl einer Geldbörse Durch bislang unbekannte Täter wurde am Samstagabend, zw. 17:30 Uhr und 18:00 Uhr, eine Geldbörse aus einer Einkaufstasche entwendet. Nachdem die Geschädigte im Norma Einkaufsmarkt ihre Ware bezahlt hatte, legte sie die Geldbörse in ihrer Einkaufstasche ab. Zu Hause bemerkte sie den Verlust. Sie geht davon aus, dass diese durch unbekannte Täter entwendet wurde.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

