POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Betzdorf vom 02.03.2019

Herdorf, Sachbeschädigung Freitag, 01.03.2019, 06:25 Uhr Ein Anwohner der Hauptstraße meldete der Polizei eine größerer Personengruppe, aus der ein Mann gegen Schilder und Rollladen treten würde. Der Mann wurde von dem Mitteiler bis zum Eintreffen der Polizei zu Fuß verfolgt. Gegenüber der Polizei verhielt sich der 30-Jährige aus Neunkirchen äußerst aggressiv und provokativ. Er beleidigte und bedrohte den Mitteiler und auch die eingesetzten Beamten. Ihm werden nachfolgend Beschädigungen an zwei Rollläden an einem Wohnhaus und am alten Sparkassengebäude vorgeworfen. Ferner wurde die Werbefigur in Form einer Eiswaffel einer nahegelegenen Eisdiele beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Brachbach, Verkehrsunfall mit Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung Freitag, 01.03.2019, 16:18 Uhr Eine 48-Jährige aus Brachbach befuhr mit ihrem PKW die Mittelstraße in Brachbach und beabsichtigte an der Einmündung nach links auf die Bahnhofstraße in Richtung Katzenbach abzubiegen. Hierbei missachtete sie das Stopp-Schild und die Vorfahrt einer aus Richtung Katzenbach kommenden 33-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Es wurde niemand verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Gebhardshain, Fahren unter Alkohol-und Drogeneinfluss Frietag, 01.03.2019, 17:50 Uhr Während der Streifenfahrt fiel den Beamten zwischen Gebhardshain und Steinebach ein schwarzer PKW im Gegenverkehr auf, bei dem Kabel an den defekten Scheinwerfern heraushingen und die Seitenscheibe mit einem Keil verklemmt war. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei dem 30 Jahre alten Fahrzeugführer aus Steinebach Alkoholgeruch in der Atemluft, sowie für den Drogenkonsum typische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Atemalkoholtest und ein Drogenschnelltest verliefen entsprechend positiv. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Malberg, Verkehrsunfall mit Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung Freitag, 01.03.2019, 21:57 Uhr

Eine 18-Jähriger aus Elkenroth befuhr mit seinem PKW die Wiesenstraße in Malberg und missachtete an der Einmündung die Vorfahrt eines sich auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Hommelsberg befindlichen 30 Jahre alten Fahrzeugführers. Durch die Kollision im Einmündungsbereich wurde das Fahrzeug des 18-Jährigen soweit abgewiesen, dass es gegen ein, auf einem Grundstück geparkten PKW stieß. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf 8500 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

Friedewald, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Hachenburger Straße, Freitag , 01.03.2019, 23:05 Uhr

Im Rahmen der Streifenfahrt wurde von der Polizei der Fahrer eines Mofarollers einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 25 Jahre alten Mann aus Derschen stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Bei der Durchsuchung des Mannes konnten ein Tütchen mit einer weißen Substanz aufgefunden werden, woraufhin der Mann den Konsum von Amphetamin einräumte. Dem Rollerfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Er hat neben dem Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss noch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu erwarten.

Elkenroth, Fahren unter Alkoholeinfluss Freitag, 01.03.2019, 21:30 Uhr

In Elkenroth auf der Kirchstraße wurde der PKW eines 37-Jährigen aus Betzdorf von den Beamten der Polizeiinspektion Betzdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bußgeldbereich. Ihm wurde anschließend die Weiterfahrt untersagt. Der Mann führte darüber hinaus berechtigt eine Waffe (Flinte) in seinem Wagen mit sich. Aufgrund der Feststellung von Alkoholeinfluss wurde zusätzlich eine Mitteilung an die Waffenbehörde vorgelegt.

