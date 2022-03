Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz Hartenberg-Münchfeld (ots)

Am gestrigen Montag kam es zwischen 16:15 und 20:45 Uhr zu einem Einbruch in der Franz-August-Straße in Mainz. Unbekannte Täter hebelten das Küchenfenster auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Als Diebesgut erbeutete die Einbrecher Schmuck.

Die Spuren am Tatort wurden gesichert. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

_____

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in Verbindung zu setzen.

