Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl zum Nachteil einer Mainzer Seniorin

Mainz-Oberstadt (ots)

Im Bereich der Oberstadt kam es am gestrigen Dienstag zwischen 11:00 und 11:30 Uhr zu einem Trickdiebstahl durch einen unbekannten Täter.

Eine 82-jährige Mainzerin wurde in ihrem Haus von einem Mann aufgesucht, der sich als Telekommunikations-Mitarbeiter ausgab. Da die Seniorin zufälligerweise tatsächlich Probleme mit ihrem Festnetzanschluss hatte, ließ sie den Mann ins Haus.

Unter einem Vorwand brachte der Täter sie dazu, ihn vorübergehend in dem Haus alleine zu lassen, erbeutete in diesem Zeitraum einen vierstelligen Bargeldbetrag und floh in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Personenbeschreibung:

- männlich - ca. 30 Jahre alt - ca. 185 cm - kräftige Statur - schwarze, kurze Haare - dunkelblaue Steppjacke - kariertes Hemd, blau/weiß - dunkle Jeans - leichter Teint - sprach kein fließendes Deutsch

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell