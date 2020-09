Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Finthen, Nach Sachbeschädigung an Fahrzeug - Zeugen gesucht

Mainz-Finthen (ots)

Dienstag, 22.09.2020

Am Dienstagabend, gegen 19:00 Uhr, kommt es durch eine Gruppe von 6 Jugendlichen zur Beschädigung eines Fahrzeuges in der Prunkgasse in Mainz Finthen.

Laut Zeugenhinweisen wird aus der Personengruppe heraus ein Holzblock über ein Grundstückstor, auf ein dort geparktes Fahrzeug geworfen.

Der Holzblock landet auf der Heckscheibe des Autos, die dadurch komplett zersplittert.

Die tatverdächtigen Personen können wie folgt beschrieben werden:

Sechs Personen, dunkler Teint, zwischen 16-20 Jahre alt, vier Personen schwarz gekleidet, zwei Personen mit rotem Hemd/T-Shirt, eine Person markant dick, eine Person (Werfer) markant klein, alle schwarze Haare

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell