Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Heidesheim - Betrug durch Falsche Dachdecker, Zeugen gesucht!

Ingelheim (ots)

Heute Mittag zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr ist es im Ingelheimer Stadtteil Heidesheim zu einem Betrug durch "Falsche Dachdecker" gekommen. Eine männliche Person erscheint bei dem Geschädigten und gibt vor, Dachdecker an einer angrenzenden Baustelle zu sein. Im Rahmen der Arbeiten habe er nun gesehen, dass sich das Dach am Haus des Geschädigten abgesenkt habe und nun undicht sei. Der falsche Dachdecker bietet an, den Schaden schnellstmöglich zu beheben. Eine weitere Person, welche sich als Chef des Dachdeckers ausgibt, kommt hinzu. Es wird vereinbart den Schaden gegen Zahlung von 3.200,-EUR zu beheben. Nach Zahlung entfernen sich die vermeintlichen Dachdecker in unbekannte Richtung.

Die Personen werden wie folgt beschrieben:

1. Person, welche sich als Dachdecker ausgegeben hat:

- ca. 25 Jahre alt

- ca. 1,70 m groß

- schlank

- hellblonde, lichte Haare (fast eine Halbglatze)

- sprach akzentfrei deutsch

2. Person, welche sich als Chef ausgegeben hat:

- ca. 40 Jahre alt

- ca. 1,80 m groß

- kräftig, nicht dick

- dunkle Haare

- sprach deutsch mit schwäbischem Akzent

Die Polizeiinspektion Ingelheim ermittelt wegen Betruges und bittet daher um Zeugenhinweise.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell