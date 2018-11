POL-PPMZ: Diebstahl von Geldbörse in Einkaufsmarkt

Mainz-Finthen (ots) - Mittwoch, 28.11.2018, 08:20 Uhr

Ein 76-Jähriger hat in einem Finther Einkaufsmarkt seine Waren bezahlt und den Markt verlassen. Plötzlich fällt ihm auf, dass er seine Geldbörse an der Kasse liegen gelassen hat. Als er zurückgeht und dort nachsieht, ist die Geldbörse mit einem hohen Geldbetrag weg. Vermutlich wurde sie von einer Frau im Alter von etwa 30 - 40 Jahren, mit dunkelblonden, gesträhnten kurzen Haaren mit Seitenscheitel, einer dunklen, wattierten Jacke mit Kapuze, einer hellgrauen Adidas-Hose und schwarzen Schuhen, entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, insbesondere zu der genannten Frau, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

