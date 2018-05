POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen Bus und Pkw - Zeugen gesucht

Dalheim (ots) - Am Montag 30.04.2018, gg 17.59 Uhr kam es in Dalheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Pkw. Der 62-jährige Busfahrer befuhr die Falkensteiner Straße in Rtg. Dexheimer Straße. Die 51-jährige Dalheimerin fuhr in entgegengesetzter Richtung. Sie gibt an, dass sie nach links in die Borngasse abbiegen wollte. Hierbei streifte der Bus den Pkw und es kam zum Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Da der genaue Unfallhergang unklar ist, werden Zeugen gesucht. Zum Zeitpunkt des Unfalls müsste sich ein Fahrgast im Bus befunden haben, der nicht mehr vor Ort war, als die Polizei eintraf. Insbesondere dieser Zeuge ist für die Klärung des Unfalls von Wichtigkeit. Die Polizeiinspektion Oppenheim erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06133/9339.

