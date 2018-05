POL-PPMZ: Mainz-Bretzenheim - Unfall zwischen E-Bike- und PKW-Fahrer

Mainz (ots) - Am Freitag, 27.04.2018, befährt ein 26-jähriger E-Bike-Fahrer den parallel der Essenheimer Straße gelegenen Feldweg, aus Lerchenberg kommend in Rtg. Bretzenheim. Als ein 45-jähriger PKW-Fahrer verbotswidrig auf den landwirtschaftlichen Feldweg (Z. 250), von der Essenheimer Straße kommend, einbiegt, kommt es zur Kollision.

Der E-Bike-Fahrer schlägt mit dem Kopf auf der Motorhaube auf, bevor er auf dem Boden landet. Er wird glücklicherweise nur leicht verletzt. Gegen den PKW-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131-65-3012

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell