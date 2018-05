POL-PPMZ: Mainz - Schwerpunktkontrolle "Poser"

Mainz (ots) - Am Freitagmorgen, 27.04.2018, hat die Polizei Mainz schwerpunktbezogen eine Kontrolle mit Zielrichtung "Poser" im Bereich der Berufsschule BBS in der Straße "Am Judensand" durchgeführt.

Es wurden insgesamt 14 Fahrzeuge näher unter die Lupe genommen. Ein Fahrzeug war derart technisch verändert worden, das ein Erlöschen der Betriebserlaubnis die Folge war und das Fahrzeug hoheitlich zur weitere Dokumentation der vorgenommen Veränderungen sichergestellt wurde.

