Mainz-Innenstadt (ots) - In einem Parkhaus in der Mainzer Innenstadt riss ein bislang unbekannter Täter im Treppenhaus die Verkabelung aus dem Druckknopfkasten der Rauchabzugsanlage. Zudem wurde im Treppenhaus 2 die Scheibe vor dem dortigen Druckknopf zerbrochen und der Rauchabzug durch Drücken geöffnet. Die Druckknöpfe beinhalten keine Alarmfunktion, so dass die missbräuchliche Auslösung eines Feueralarms nicht stattfand.

