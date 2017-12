POL-PPMZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Soziusfahrerin verletzt

Mainz (ots) - Am Freitag, den 22.12.2017,gegen 18:00 Uhr befährt ein 49-jähriger Mainzer mit seinem Kraftrad die Binger Straße in 55131 Mainz aus Fahrtrichtung Saarstraße kommend in Fahrtrichtung Kaiserstraße. In Höhe der Totaltankstelle gerät er mit dem vorderen Reifen in die Schienen, welche auf der Straße verlaufen, und stürzt. Dabei verletzt der Fahrer sich leicht am rechten Knie. Seine Beifahrerin wird mit Verdacht einer Gehirnerschütterung in ein Mainzer Krankenhaus eingeliefert. Im Rahmen der Unfallaufnahme kann bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,13 Promille. Dem 49-Jährigen wird eine Blutprobe entnommen.

