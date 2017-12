POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz (ots) - Am Freitag den 22.12.17, gg 23.52 Uhr wird die Terrassen-Schiebetür auf der Rückseite eines Hauses in der Straße Backhaushohl in 55128 Mainz-Bretzenheim aufgehebelt. Im Inneren wird dann eine weitere Tür aufgehebelt und das Haus nach Diebesgut durchsucht. Täterhinweise liegen zurzeit nicht vor. Es wird ein Wertgelass mit Schmuck und einem Luftgewehr entwendet. Fahndungsmaßnahem verliefen ergebnislos. Zeugenhinweise an Kriminaldauerdienst Mainz : tel. 06131-653630

