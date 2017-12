POL-PPMZ: Geldautomat gesprengt und Bargeld entwendet - Nachtrag

Ingelheim (ots) - Wir berichteten: Ingelheim am Rhein, 22.12.2017, 02:05 Uhr: Am 22.12.17 gegen 02:05 Uhr wurde ein Geldautomat gesprengt und hierbei komplett zerstört. Mehrere Anwohner vom Staufferring meldeten über Notruf eine Sprengung eines Geldautomaten. Hierbei konnten zwei jüngere Täter erkannt werden, wovon einer eine rote Jacke trug, der andere war mit einer dunklen Jacke bekleidet und beide hätten sich in einer ausländischen Sprache etwas zugerufen. Die Täter flüchteten mit einem dunklen Kombi in Richtung Turnierstraße. Der freistehende Geldausgabeautomat und der dazugehörige Unterstand wurden durch die Sprengung zerstört. Ein entstandener Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Ingelheim gelöscht. Die Höhe der erlangten Beute ist derzeit unbekannt, der Sachschaden beträgt ca. 50.000 EUR. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg.

Nachtrag: Die Kripo Mainz geht zur Zeit von bis zu 4 Tätern aus. Die rote Jacke ließ sich bislang nicht bestätigen. Vermutlich sind die Täter in rasanter Weise geflüchtet und mit überhöhter Geschwindigkeit über die Autobahn gefahren. Zur Höhe der Beute können keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder etwas zur Flucht machen können. Wem ist etwa ein schnell fahrender dunkler Kombi aufgefallen? Vielleicht hat auch jemand im Vorfeld tatrelevante Beobachtungen gemacht.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz: 06131 - 65 3633

