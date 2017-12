POL-PPMZ: Dieb im Wertstoffhof

Mainz-Oberstadt (ots) - Donnerstag, 21.12.2017, 23:11 Uhr:

Ein Zeuge fuhr mit seinem Fahrrad am Wertstoffhof in der Emy-Roeder-Straße vorbei und hörte laute Geräusche aus einem Container. Er vermutete einen Dieb und informierte die Polizei. Diese umstellte den Bereich, woraufhin ein Mann durch ein aufgedrücktes Zaunstück aus dem Wertstoffhof auf das Grundstück der Straßenmeisterei Mainz fliehen wollte. Der Mann (34 Jahre, aus Wiesbaden) wurde festgenommen. Er gab an, lediglich eine Mikrowelle für den Privatgebrauch gesucht zu haben. Im Innenbereich konnten keine zum Abtransport bereitgestellten Gegenstände und keine weiteren Personen aufgefunden werden. Der Beschuldigte wurde durchsucht, außer einem älteren Handy und 25 Euro hatte er nichts dabei. Da er Alkoholgeruch verströmte, musste er sich einem Atemalkoholkonzentrationstest unterziehen, der einen Wert von 1,16 Promille ergab. Die Ermittlungen laufen.

