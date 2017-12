POL-PPMZ: Versuchter Diebstahl aus evangelische Kirche in Selzen

Selzen (ots) - In der Zeit vom 19.12.2017, 18:00 Uhr bis 20.12.2017, 11:00 Uhr kam es in der evangelischen Kirche in Selzen zu einem versuchten Diebstahl. Der oder die Täter brechen die Tür der Kirche auf und versuchen erfolglos den Opferstock aufzubrechen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-100) zu melden.

